Il 2023 sarà un anno di importanti cantieri per Faenza. Partiranno i lavori per i primi progetti finanziati dal PNRR che vorrebbero cambiare la città. Inizierà anche la trasformazione della stazione ferroviaria, cantiere al di fuori del piano Next Generation EU. Molte di queste opere termineranno nel 2024. Nel frattempo il Comune dovrà progettare concretamente la vita futura dei nuovi centri, a cominciare da Palazzo del Podestà, per il quale si cerca un gestore