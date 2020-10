Raccolta firme per il Convento Emiliani. Ormai lo storico edificio fulcro di Fognano è diventato un caso nazionale. Al punto tale che un gruppo di medici, soliti frequentare l’Emiliani per convegni di formazione professionale, ha fatto partire una raccolta firme per evitare che l’edificio venga chiuso o venduto. L’iniziativa parte da Milano, ha già raggiunto 1000 sostenitori e viene raccontata da Repubblica, alla quale i medici hanno inviato una lettera, destinata alla rubrica coordinata da Concita De Gregorio. Una lettera dove viene ripercorsa l’importanza dell’Istituto non solo per la comunità locale, ospita infatti i servizi diretti all’infanzia, ma anche al di fuori di Fognano. Il Convento Emiliani, infatti, ha sempre ospitato numerosi incontri e convegni nel corso della sua storia, garantendo accoglienza anche agli ospiti degli incontri. Un’attività che l’ha reso celebre anche al di fuori della Romagna e l’ha fatto apprezzare a numerose persone.