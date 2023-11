Martedì 5 dicembre, dalle 10 alle 12, nella sede del Centro per le famiglie dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi, in via Gradisca 19, a Ravenna, si terrà l’incontro “Quattro chiacchiere con l’ostetrica”, dedicato alle neo mamme.

Si parlerà di post parto, salute della donna, ripresa della vita di coppia e allattamento con l’ostetrica del Consultorio familiare di Ravenna.

L’incontro è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria.