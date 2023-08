Per la trentesima edizione di Ferragosto sotto le Stelle, manifestazione

clou dell’estate faentina, che ieri sera ha celebrato la prima serata con lo

storico show del Trio Italiano con Gaetano Barbarito, Raffaele Montanari e

Paolo Giovannini insieme a Daniele Cicognani e Oriano Savelli e al pianista

cantautore Vittorio Bonetti e alla giovane coce di Alice Mordenti, martedì

15 agosto si prosegue sempre in Piazza della Liberta’ a Faenza di fronte al

Duomo di Faenza con una serata a tutta musica folk rock e con l’apertura in

serata degli scrittori faentini Fabio Mongardi, Omar Fabbri, Stefano

Corradini e Annalisa Fabbri che presenteranno le loro ultime uscite e

porteranno una loro riflessione sul post alluvione in apertura di serata.

Poi partiranno Gli Old Stories che ci riportano al miglior folk rock

americano delle radici. Dalla perfetta canzone country “I walk the line” di

Johnny Cash allo spirito inquieto ed errante del fantasma di Tom Joad di

Bruce Springsteen, attraversando il soul celtico di Van Morrison fino al

rock’n’roll senza ritorno di Tom Petty, gli Old Stories compiono ogni serata

un viaggio nelle radici della musica anglo-americana e parafrasando proprio

Johnny Cash “Tenendo sempre il proprio sguardo rivolto al cuore”.

Gli Old Stories sono formati da Andrea Camprincoli: Voice & Guitar e Jader

Nonni: Drum & Vocals, tra l’altro uno dei musicisti alluvionati del nostro

territorio romagnolo

Andrea Camprincoli,classe 1971,è un autodidatta che si è formato sulla

musica folk, country, blues e americana.Si è esibito per molto tempo da

solo(voce, chitarra acustica, armonica),nel 2003 ha suonato con Roberto

Villa e Alberto Rubini nella Delta blues band, poi nei Cashbox con Renzo

Costa e Massimiliano Testa, milita ora nei Beautiful Losers con Ermanno

“Red” Costa e Renzo Costa,nel gruppo Blind Boy Gunn con cui ha registrato un

disco di pezzi originali e continua anche l’attività live da solo.

Jader Nonni è un poliedrico batterista e percussionista ravennate, che si

esprime da anni in svariati contesti musicali: Dal Blues al Pop, dal Reggae

al Balkan. Ha collaborato con: Daniel Angelini ( Ivan Graziani), Vittorio

Bonetti, Gianluca LoPresti, Ensamble Artistico Popolare Prenke Jakova

(Albania), Ara’ (Bologna-Ragusa), Gattamolesta

(Romagna), Aleksandar Rajcovic (Goran Bregovic), Eusebio Martinelli (Vinicio

Capossela, Modena City Ramblers).

Brani di: Bob Dylan,Neil Young,Bruce Springsteen,Cat Stevens,Van

Morrison,Roy Orbison,Simon and Garfunkel,Woody Guthrie,Johnny Cash,Hank

Williams.