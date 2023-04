Il nuovo appuntamento nell’ambito de La Stagione dei Teatri – Famiglie e Scuole è fissato per domenica 16 aprile, alle 11:00, al Teatro Rasi, dove andrà in scena Albero, spettacolo a cura di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro (in replica per le scuole nelle mattine del 12, 13 e 14 aprile).