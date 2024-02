Pronta disponibilità. Carradori: “Qualcuno copre sempre i turni scoperti, altri non rispondo al telefono”

Il direttore generale dell’azienda sanitaria ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla soluzione della pronta disponibilità, alla quale però l’azienda al momento ha rinunciato, e non è mancata una stoccata ad una parte di infermieri. Probabili quindi nuove polemiche sul fronte dei turni scoperti.

La pronta disponibilità, ha spiegato Carradori, era nata per regolamentare una dinamica ritenuta troppo sbilanciata, con un accordo contrattuale che prevede una remunerazione per chi offre la disponibilità ad essere reperibile in caso di assenza di un collega e una remunerazione ulteriore nel caso la pronta disponibilità venga effettivamente attivata.