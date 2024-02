Proseguono i lavori preparatori per la posa del ponte Bailey che consentirà il collegamento veicolare tra via Renaccio e il Borgo. Dopo il cantiere allestito nei giorni scorsi in piazza Lanzoni, da giovedì 22 febbraio si allestirà quello in piazza Lanzoni e via Ugo Piazza per consentire alla ditta incaricata dei lavori della realizzazione del Ponte Bailey di poter intervenire sull’argine destro del Lamone per le opere preparatorie alla posa dell’impalcato.

La cosa comporterà, da giovedì 22 febbraio, la chiusura al traffico veicolare in piazza Lanzoni nel tratto compreso tra il ponte delle Grazie e via Ugo Piazza e nel tratto compreso tra via Ugo Piazza e via Torretta.

Queste le modifiche alla viabilità, adottate attraverso una ordinanza specifica, valide dal 22 febbraio fino al termine del cantiere:

• nel tratto di piazza Lanzoni che costeggia il fiume, compreso tra corso Europa e via Torretta: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli tranne i mezzi in servizio per il cantiere;

• in via Ugo Piazza: divieto di transito e sosta per tutti i veicoli. Solo esclusi dal divieto: i mezzi in servizio nel cantiere, quelli di soccorso, di emergenza, quelli destinati al carico e scarico merci diretti in via Ugo Piazza o in piazza Lanzoni e quelli dei residenti di via Ugo Piazza o delle attività presenti in piazza Lanzoni; per la circolazione di questi veicoli viene istituito il doppio senso di circolazione con senso unico alternato per 30 metri a partire dall’intersezione con via Cimatti/via Silvio Pellico/via Torretta verso il Ponte delle Grazie, con diritto di precedenza per i veicoli che marciano con direzione Firenze-Ravenna;

• per i veicoli provenienti da Porta delle Chiavi, che circolano in corso Europa, all’intersezione con piazza Lanzoni (Ponte delle Grazie): obbligo di svolta a destra verso via Casenuove;

• nel tratto di corso Europa compreso tra il civico 15 e l’intersezione con via Brussi/via Di Sopra: divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata.

Gli automobilisti che dal Borgo dovranno recarsi in via Cimatti e al quartiere Santa Lucia potranno percorrere via di Sopra, proseguendo in via Silvio Pellico per poi immettersi in via Cimatti.

Per i residenti delle zone interessate dai cantieri, i cui stalli della sosta verranno temporaneamente eliminati, si consiglia di lasciare i mezzi nel parcheggio della Palestra Lucchesi.

Mentre nei giorni scorsi l’amministrazione ha incontrato i residenti e i titolari delle attività commerciali della zona interessata dal cantiere per illustrare le modifiche alla viabilità e accogliere suggerimenti, in queste ore gli uffici preposti sono al lavoro per predisporre cartelli con le indicazioni per raggiungere le abitazioni e le attività commerciali della zona.

In particolare, ai residenti di via Ugo Piazza e alle attività economiche di piazza Lanzoni, saranno consentiti la sosta e il transito in via Ugo Piazza con l’istituzione del doppio senso di circolazione. Per ottenere l’autorizzazione, gli interessati saranno direttamente contattati dagli uffici comunali.