Progetto alla Biblioteca Manfrediana per migliorare i servizi verso i lettori over 60

Migliorare i servizi bibliotecari dedicati ai lettori over 60. La Biblioteca Manfrediana e l’Unione della Romagna Faentina hanno partecipato al progetto europeo The Third Reading Age. Un percorso portato avanti nel corso degli ultimi due anni, coinciso con il periodo più critico della pandemia, quando, attraverso vari servizi, si riuscì comunque a garantire un accesso al patrimonio culturale custodito nella biblioteca. Duplice l’obiettivo finale del progetto: aumentare l’accessibilità ai nuovi strumenti di comunicazione e aumentare l’accessibilità alle tecnologie che oggigiorno sono divenute indispensabili anche per fruire dei servizi della biblioteca.