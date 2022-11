Presentata alla Casa Matha a Ravenna, nell’ambito della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 2022 e dei Corsi di Istruzione Superiore della Casa Matha A.A. 2022-2023 coordinati da Marcello Landi, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia il progetto di valorizzazione degli interventi di mosaico moderno e contemporaneo a Ravenna Capitale del Mosaico, a cura dell’Associazione Dis-ORDINE.

Da una idea di Serena Simoni e Cristina Morigi, docenti di storia dell’arte del Liceo Artistico di Ravenna, il progetto, patrocinato dal Comune di Ravenna, prevede la progettazione e realizzazione di una mappa cartacea di Ravenna in cui saranno segnalate le collocazioni dei mosaici contemporanei negli spazi pubblici della città e le presenze musive moderne e contemporanee nelle collezioni pubbliche (MAR-Liceo Artistico-Accademia ecc.).

Davanti a un pubblico prevalentemente di addetti ai lavori, molti gli interventi, Marcello Landi (Presidente Dis-ORDINE), Elena Pagani, Serena Simoni, Cristina Morigi, Rosetta Berardi, Daniele Torcellini, Gianluca Dradi (Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Ravenna), Ivano Mazzani e Silvia Colizzi tutti mirati a sostenere il progetto per il quale l’Associazione Dis-ORDINE ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia, intende condividere questo importante progetto con tutte le realtà legate al mosaico contemporaneo in città in primis le scuole attraverso il coinvolgimento degli allievi e dei tirocinanti rispettivamente di Liceo Artistico e Accademia di Belle Arti per le operazioni di ricerca e indagine sulle opere, contatti con studi e mosaicisti e progettazione della mappa.

Le opere di mosaico contemporaneo presenti in città sono state prevalentemente progettate e realizzate dalle Scuole di Mosaico e da mosaicisti ravennati ex-allievi delle Scuole d’Arte di Ravenna, alcuni noti a livello internazionale, con cui l’Associazione Dis-ORDINE coltiva rapporti quotidiani per innumerevoli progetti finalizzati a creare opportunità di approfondimento degli studi e lavoro per le giovani generazioni di artisti e mosaicisti.

Il Comitato scientifico composto da persone che a vario titolo hanno accettato di contribuire alla buona riuscita di questo progetto è composto da Serena Simoni(Liceo), Cristina Morigi(Liceo), Elena Pagani(Liceo/Dis-ORDINE), Marcello Landi(Dis-ORDINE), Paola Babini(Accademia), Daniele Torcellini(Accademia), Rosetta Berardi(AIMC), Linda Kniffitz, Roberto Cantagalli (MAR).