Partirà il 27 febbraio il secondo ciclo educazionale per migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute delle persone anziane.

Il corso, gratuito e strutturato in sei lezioni, prevede un programma di attività motoria per piccoli gruppi di over 64, per un massimo 10 persone.

Le lezioni saranno tenute dal tecnico delle attività motorie dell’AUSL e si svolgeranno il martedì dalle 11.00 alle 12.00 presso la Casa della Comunità di Fusignano.

Per iscriversi ci si può rivolgere al proprio medico all’interno della Casa della Comunità.