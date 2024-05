Cerimonia di premiazione, giovedì 23 maggio, nel cortile della Confcommercio di Ravenna per i “cronisti in classe”. La manifestazione, organizzata da “Il Resto del Carlino”, con la collaborazione di Confcommercio provincia di Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è giunta alla 22° edizione e si rivolge ai giovani studenti che si cimentano in un articolo di giornale.