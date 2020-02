Poste Italiane dedica al Carnevale 2020 due cartoline filateliche, colorate e animate. Un’occasione particolare per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera festeggiare in modo originale una giornata speciale, regalando una cartolina a una persona cara; un modo per sostenere ancora una volta il valore della scrittura.

Il prodotto filatelico può essere acquistato nei sette uffici postali con sportello filatelico del Ravennate (Ravenna Centro, Ravenna 3 – Via Ravegnana, Alfonsine, Castel Bolognese, Cervia, Faenza e Lugo), dove nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio saranno disponibili anche gli annulli speciali.