Mercoledì 1 dicembre è possibile effettuare il test rapido salivare per HIV con risultato in 20 minuti o con prelievo venoso negli ambulatori di Malattie infettive, Malattie sessualmente trasmesse e Ser.T. di tutta l’Azienda USL della Romagna.

A Ravenna si può effettuare nell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” ingresso da via Missiroli 10, Ambulatorio Malattie Infettive – scala viola – piano rialzato, dalle 8 alle 14, test rapido salivare, accesso diretto regolato; Dermatologia Ambulatorio Malattie sessualmente trasmesse scala viola – piano rialzato, dalle 9 alle 12, test rapido salivare, accesso diretto regolato;

Venerdì 3 dicembre, Ser.T ingresso da via Missiroli, 16, dalle 9 alle 13, test rapido salivare, accesso diretto regolato.

Non è necessario il digiuno, ma per il test rapido occorre non bere, mangiare o fumare nella mezz’ora precedente.

Sono garantite tutte le procedure per tutelare la salute previste per l’emergenza Coronavirus. L’accesso sarà ogni 15 minuti.