Ad un anno di distanza dai tragici fatti alluvionali, il Popolo della Famiglia torna a chiedere l’intitolazione di uno spazio pubblico alle vittime dell’alluvione 2023 in tutti i comuni romagnoli colpiti dalla tragedia.

Mirko De Carli, Candidato al Parlamento Europeo con la Lista Libertà (circoscrizione Nord Orientale), Consigliere Nazionale de Il Popolo della Famiglia, Consigliere comunale a Riolo Terme, commenta: “Ad un anno dall’alluvione il nostro primo pensiero va a chi in quelle drammatiche ore ha perso la vita. 17 cittadini a cui le Istituzioni devono rendere onore.”

Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza e segretario regionale del movimento giovanile del PDF, prosegue: “Avevamo sensibilizzato l’amministrazione Faentina già lo scorso ottobre 2023 circa la necessità di poter ricordare chi ha pagato con il prezzo della vita l’immane tragedia.”

“Affinché quello che è accaduto non venga dimenticato – proseguono De Carli e Vitali nella nota – chiediamo a tutti i comuni colpiti dall’alluvione di dedicare uno spazio pubblico alle vittime degli eventi alluvionali del 2023.

Lo dobbiamo allenare famiglie di chi non c’è più ed alle nostre comunità, per cui il ricordo deve essere una sensibilità fondamentale.

Auspichiamo che il nostro invito sia preso con serietà ed impegno dalle amministrazioni comunali. Crediamo infatti che questa tragedia e le sue vittime non debbano essere dimenticate.”