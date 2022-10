Dalle 20 di lunedì 10, fino alla mattinata di mercoledì 19 ottobre, in orario notturno dalle 20 alle 6 del giorno successivo sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Cittadini. In quella fascia oraria (dalle ore 20 alle ore 6), la strada rimarrà chiusa al traffico e sarà vietata la sosta.

Nelle strade limitrofe a via Cittadini saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni. Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento attraverso la segnaletica temporanea di cantiere. In caso di maltempo potrebbero essere modificate le date di esecuzione lavori.