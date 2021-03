“Il Sindaco uscente de Pascale racconti la verità ai ravennati circa le cause dei ritardi che impediscono la mancata riapertura del Ponte Teodorico. Ritardi che causano notevoli disagi ai ravennati e alle attività economiche, queste ultime già penalizzate dalla crisi economica imperversante” afferma Veronica Verlicchi, candidata Sindaco di Ravenna e Capogruppo La Pigna.

“Le notizie che sono state diffuse dagli uffici di de Pascale in questi mesi, anche in risposta alle nostre pressanti richieste, hanno di volta in volta procrastinato la riapertura del Ponte, fino all’ultima comunicazione che fissa la data di fine febbraio come ultima per l’inaugurazione del nuovo ponte. E invece, siamo arrivati alle seconda metà di Marzo e non si sa nulla sulle tempistiche. Silenzio assordante da de Pascale e i suoi” prosegue Verlicchi.

“Eppure, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del nuovo ponte non presenterebbe particolari difficoltà, poiché la struttura vene interamente realizzata e assemblata nel sito di produzione per poi essere posata, saldata e fissata in loco. É assurdo che l’amministrazione non dia notizie in merito a questo ennesimo ritardo cerchi di far passare un cammello dalla cruna dell’ago, cercando di far passare in sordina questo ennesimo pasticcio. Noi ravennati meritiamo delle risposto e non un irresponsabile silenzio” conclude Veronica Verlicchi.