Giovedì 18 marzo il nuovo Questore della provincia di Ravenna, Giuseppina Maria Rita Stellino, ha fatto la sua prima visita in Bassa Romagna.

Il Questore, accompagnato dal vicario Fabio Giordano, dal responsabile del Commissariato di Polizia di Stato di Lugo Paolo Brusa e dalla comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna Paola Neri, è stato accolto in Rocca dalla presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni, dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dal sindaco referente per la Sicurezza Daniele Bassi. In collegamento erano presenti tutti i sindaci dei Comuni della Bassa Romagna.

L’incontro è stato occasione per i sindaci di presentare la struttura dell’Unione e la sua organizzazione.

“La collaborazione di tutte le istituzioni con le forze dell’ordine è un tratto distintivo di questo territorio – ha dichiarato la presidente Eleonora Proni -. è ovviamente nostra intenzione continuare questa collaborazione, che si manifesta non solo nella piena disponibilità delle Amministrazioni comunali, ma anche negli investimenti infrastrutturali”.

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il sindaco Daniele Bassi hanno in seguito illustrato le tematiche principali legate alla sicurezza, dall’implementazione dei varchi – che richiedono un coordinamento con quelli dei territori limitrofi -, al mantenimento del presidio di Lugo della Polizia Stradale, passando inevitabilmente per le problematiche legate alla pandemia.

“Il Questore è perfettamente aggiornato sulla situazione del nostro territorio ed è stato piacevolmente colpito dal clima di grande collaborazione che c’è in Bassa Romagna – hanno dichiarato i sindaci Davide Ranalli e Daniele Bassi -. Siamo quindi sicuri che il grande lavoro svolto in questi anni sia un buon punto di partenza per creare condizioni sempre più favorevoli al rispetto della legalità, tanto per i cittadini quanto per il mondo economico”.