Più responsabilità e spinta al cambiamento: domenica in duomo la sintesi del sinodo | VIDEO

La diocesi di Faenza ha completato il cammino sinodale. Iniziato lo scorso settembre, il percorso ha coinvolto 2335 persone, suddivise in 110 gruppi, che si sono confrontati attorno alla domanda tematica scelta per il sinodo: come annunciare Gesù oggi come Chiesa, intesa come comunità ? Si è cercato di coinvolgere nel progetto un gruppo eterogeneo di persone, rappresentative di tutta la società, comprese le comunità delle altre religioni o dei non credenti. Durante il sinodo sono emersi un aumentato bisogno di relazioni dopo il covid, il bisogno di formazione, il tema della liturgia come forte partecipazione. Di fronte ad un aumentato senso di responsabilità, il sinodo ha messo in luce una forte spinta al cambiamento. La sintesi dell’intero percorso verrà presentata domenica 5 giugno in duomo, alle 20.