Il 2024 di Coldiretti Ravenna è iniziato a Bruxelles, con la delegazione dell’Emilia-Romagna, per protestare contro le nuove norme che l’Unione Europea vorrebbe introdurre in agricoltura. Il nuovo anno, tuttavia, per gli imprenditori del territorio è iniziato continuando a seguire la scia dei danni dell’alluvione e delle frane. Una reportistica difficile da compilare e per la quale diverse aziende coinvolte nelle piene e nei dissesti di maggio stanno incontrando difficoltà.