Per l’intera giornata di oggi, sabato 9 aprile dalle 10 alle 19.30, l’agenzia viaggi Desiderando Viaggiare di via Brunelleschi ospita il “Disneyland Paris Day”: un evento organizzato su scala nazionale da Disney per presentare le novità legate al trentesimo anniversario del celebre parco divertimenti parigino, compleanno che cade proprio nel 2022.

Disney Italia ha scelto alcune agenzie partner per presentare l’evento: Desiderando Viaggiare – che collabora con Disneyland Paris da cinque anni – è stata l’unica selezionata in Romagna.

Oggi dunque una rappresentante di Disneyland Paris sarà presente all’interno dell’agenzia, per informare i clienti e i curiosi sui nuovi spettacoli e sulle attrazioni inedite con cui il parco francese festeggia questo importante traguardo. Chi sarà presente potrà chiedere direttamente informazioni, preventivi, offerte, con promozioni particolari promosse dall’agenzia viaggi per l’occasione.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati per questo evento come unico partner sul territorio – sottolinea Nadir Vedana di W&D 2.0 srl, l’azienda che ha dato vita all’agenzia viaggi – a conferma di un’ottima sinergia costruita nel tempo con Disneyland Paris, per promuoverlo al meglio. In effetti, lo riteniamo un’attrazione turistica particolarmente significativa: a nostra volta cerchiamo sempre di visitarlo almeno una volta all’anno, per testare di persona le novità e saperle raccontare alla clientela. Devo dire che riceviamo richieste da clienti provenienti da tutta Italia, probabilmente grazie al passaparola che si è generato rispetto a questa nostra attenzione. E la clientela è varia: non solo le famiglie con bambini, ma anche molti giovani, e addirittura coppie che scelgono Disneyland Paris come tappa del loro viaggio di nozze…”