Prosegue la riapertura nei giorni feriali dei musei e dei parchi archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle regioni classificate gialle, come previsto dalle disposizioni introdotte dal Dpcm del 14 gennaio 2021, con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali.

Sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute, in Emilia Romagna riaprono quindi dal lunedì al venerdì, a partire da martedì 2 febbraio, il Complesso Monumentale della Pilotta a Parma, il Battistero degli Ariani, la Basilica di Classe, il Museo Nazionale di Ravenna, il Palazzo e il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, il Museo Archeologico di Ferrara, il Museo di Casa Romei, l’Abbazia di Pomposa a Codigoro, il Castello di Torrechiara a Langhirano, l’area archeologica di Veleia a Lugagnano Val d’Arda, l’Area archeologica e Museo di Marzabotto, Castello di Canossa e Museo Nazionale N. Campanini. Da mercoledì 3 febbraio, invece, riaprono Palazzo Milzetti a Faenza, Villa Romana di Russi a Ravenna e il Museo Archeologico di Sarsina.

La lista dei luoghi della cultura aperti, in continuo aggiornamento, è consultabile – con orari ed eventuali modalità di visita – sul sito del MiBACT all’indirizzo https://www.beniculturali.it/evento/aperturadeimusei.