Palmiro Fontana, presidente del Consiglio Territoriale dell’area di San Pietro in Vincoli lascerà l’incarico e verrà sostituito dal consigliere Nicola Staloni.

«Sono stati sei anni – ha dichiarato Fontana – contrassegnati da un ascolto costante dei cittadini e delle loro esigenze, oltre che dal rapporto continuo gli assessori e i tecnici del Comune. Abbiamo portato a termine diverse opere attese da anni come l’EcoArea e la copertura della piastra a San Pietro in Campiano, tutt’ora in corso e in fase di completamento; il parcheggio adiacente al plesso scolastico di San Pietro in Vincoli, i cui lavori sono iniziati i primi di luglio.

Inoltre sono state inserite a bilancio 2023 altre opere importanti e attese quali la pista ciclabile Carraie – Santo Stefano e la riqualificazione di piazza Bovio a Santo Stefano. A questo proposito è già stato fissato un incontro col Comitato cittadino e l’assessora Del Conte a fine settembre.

A bilancio sono state inserite anche la manutenzione straordinaria di via Acquara superiore a Bastia e l’ultimo tratto di via Lunga a Osteria, la pista ciclabile San Pietro in Vincoli – San Pietro in Campiano e San Pietro in Vincoli – Gambellara. Infine, ma non ultima per importanza, è stata portata avanti l’estensione della rete acqua alle case sparse, inoltrando entro il 31 dicembre 2022 le richieste pervenute ad Atesir.

Avendo portato a termine questi progetti che avevano iniziato l’iter burocratico nello scorso mandato, ho quindi deciso di dimettermi da presidente del Consiglio Territoriale.»

Il segretario comunale del Partito Democratico, Lorenzo Margotti, ha ringraziato Fontana a nome di tutto il partito. «Sono stati sei anni di duro confronto con le opposizioni – ha detto – che non gli hanno mai fatto sconti. Palmiro Fontana è stato un amministratore capace e attento ai bisogni della comunità. Rimanendo in consiglio, certamente non verranno a mancare la sua esperienza e il suo apporto al buon governo del territorio che il centrosinistra garantisce da anni. Grazie Palmiro, a nome del PD e di tutti quei cittadini che hanno travato in te la chiave per un rapporto sereno con le istituzioni.»