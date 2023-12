Le luminarie che adornano il centro storico di Ravenna per il periodo natalizio stanno ricevendo numerosi apprezzamenti da parte dei ravennati. Sono state scelte e finanziate, in collaborazione con il Comune di Ravenna, dagli esercenti aderenti il comitato Spasso in Ravenna, nato nel 2020, formato oggi da 150 attività della città. Oltre alle luminarie, sono tante le iniziative organizzate dal comitato fino a gennaio per rendere ancora più accogliente il centro.