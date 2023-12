“Grande soddisfazione per questi risultati frutto di passione e tenacia. Nell’ambito degli incontri che sto avendo con tutte le società sportive ho incontrato poche settimane fa la Ginnastica Artistica e Gianfranco e Elena Brunori toccando ancora una volta con mano quanta cura ci sia in questa attività. Ci fa molto piacere dare risalto a questo grande lavoro raggiunto nel Campionato nazionale di Rimini. Complimenti a tutta la Ginnastica Artistica”. Sono le parole del sindaco Davide Ranalli sulla pioggia di risultati collezionati dalle atlete e dagli atleti della Ginnastica Artistica di Lugo nel Campionato Nazionale FGI (Federazione Ginnastica Italiani) che si è svolto a Rimini dal 7 al 10 dicembre.

Per la sezione di ginnastica ritmica: Nicole Bellosi oro nelle specialità cerchio e clavette e argento All Around per la categoria Silver LD J1, Jasmine Feriozzi oro alla specialità fune e bronzo All Around per la categoria Silver LB J1, Caterina Bordini argento alla specialità palla e bronzo All Around per la categoria Silver LB2 S1. Le ginnaste Beatrice Matteucci, 4° posto al cerchio per la categoria LE S2, Aurora Montanari e Gordini Gloria, entrambe posizionate nelle prime 10 ginnaste d’Italia per le rispettive categorie Silver LA.

Per la sezione parkour femminile: Veronica Malara, campionessa nazionale per la categoria A1 Speed, Carolina Facchini, campionessa nazionale per la categoria A2 Speed, Ginevra Braghittoni, vice campionessa nazionale per la categoria A2 Speed.

Per la sezione parkour maschile: Pietro Bordini: bronzo per la categoria J1 Freestyle e Speed, Luca Dall’Osso: bronzo per la categoria SB Speed, Pietro Mattarella: bronzo per la categoria J3 Flow Contest, Francesco Zanotti: argento per la categoria J3 Freestyle, Francesco Poli: argento per la categoria SB Freestyle

Infine Matteo Costa (J3) e Lorenzo Angraghetti (A3) al 4° posto per le rispettive categorie nella gara Speed.