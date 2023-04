L’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con l’Università per la formazione permanente degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti”, organizza il corso “Amministrazione di sostegno – A tutela delle persone e delle famiglie” che si svolgerà nei prossimi tre giovedì di aprile.

L’accesso al corso è gratuito. La frequenza è in presenza.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a comunicazione @unibosi.it o presentarsi alla sede dell’Università Giovanna Bosi Maramotti, in via Oriani n. 44, terzo piano. Nella mail andranno indicati nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per le giornate/ore di presenza risultante dai moduli firmati all’atto dell’arrivo alla sede del corso secondo il calendario e le tematiche affrontate.

Programma del corso:

13 aprile, il Servizio sociale associato Ravenna Cervia Russi e l’amministrazione di sostegno, ruolo e prospettive. Interverranno l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini, Elena Zini, dirigente dell’Uo partecipazione, volontariato e politiche di genere, area servizi alla cittadinanza e alla persona, e l’equipe che si occupa di amministratore di sostegno.

20 aprile, il ruolo del giudice tutelare presso il Tribunale di Ravenna: l’amministrazione di sostegno e il dialogo con il giudice tutelare. Interverrà il Gianluca Mulà, giudice tutelare presso il Tribunale di Ravenna.

27 aprile, gli aspetti sanitari, le valutazioni e i consensi nelle amministrazioni di sostegno. interverranno Roberto Zanfini, direttore del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura Ausl della Romagna e Stefano Boni, direttore U.O.C. Geriatria Faenza Lugo Ravenna dell’Ausl della Romagna.

Il corso si svolgerà a Ravenna nella Sala Buzzi in via Berlinguer n. 11, dalle 17 alle 19. Le coordinatrici sono Giusy Filetto e Alessandra Tasselli.

Tra gli obiettivi del corso, come previsto dalla legge regionale 11/2009, c’è quello di istituire a livello locale, in un’ottica di welfare partecipativo, un elenco di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno. A tale scopo verrà organizzato, dopo la fine del corso, un quarto incontro rivolto a chi si renderà disponibile per sviluppare questo progetto.

Con la Legge 9 gennaio 2004 n.6 è stato introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’amministrazione di sostegno. Questa Legge vuole assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile, alla capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nel compimento di azioni della vita quotidiana mediante intervento di sostegno temporaneo o permanente.

L’attuazione della Legge ha consentito e consente a persone in difficoltà di contare su una figura di riferimento che l’aiuterà a continuare le proprie modalità di vita risolvendo le incombenze che possono crearne difficoltà.

Amministratore di sostegno si può diventare acquisendo gli strumenti che gli esperti e i tecnici forniscono a coloro che si candidano per intraprendere volontariamente questa generosa esperienza. Caposaldo dell’attività che sarà svolta con le persone è la formazione, ovvero la conoscenza degli elementi indispensabili per svolgere il ruolo di amministratori di sostegno. La frequenza a questo corso è il primo passo per avviare il processo formativo.