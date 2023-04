Pasqua ricca di turisti a Ravenna, ma a Pasquetta alberghi già vuoti

Sono giorni ricchi di turisti in centro a Ravenna. Nel fine settimana di Pasqua gli alberghi della città stanno lavorando positivamente, anche se forse qualcuno si aspettava anche qualche risultato migliore. Dal 14 aprile poi inizierà ad intensificarsi il calendario di partenze delle crociere che vedranno nell’ex capitale dell’impero romano l’home Port per i loro viaggi nel Mediterraneo. Tuttavia, anche sotto questo aspetto, gli albergatori chiedono un maggior impegno per riuscire a sfruttare al meglio le potenzialità della città.