Anche quest’anno per dieci giorni zaini, astucci, diari, penne, colori, quaderni e tutto l’occorrente per la scuola (esclusi i libri di testo) possono essere acquistati nei negozi aderenti con uno sconto del 10% sul prezzo di vendita.

Da otto anni il Sindacato Cartolibrai Confcommercio provincia di Ravenna organizza e promuove la ‘Settimana dello Studente’. Si tratta ormai di un appuntamento fisso con l’avvio del nuovo anno scolastico che di anno in anno è cresciuto.

Fino a mercoledì 14 settembre, l’iniziativa intende andare incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti per l’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 proponendo un prezzo vantaggioso sul’acquisto del corredo scolastico.

A questa ottava edizione, sono tredici i negozi che hanno aderito e che intendono dare un contributo a chi dovrà investire nel materiale scolastico, con l’aggiunta di assortimento, qualità e assistenza sugli acquisti, tipici dei negozi tradizionali.

Di seguito le cartolibrerie della provincia che hanno aderito all’iniziativa:

Faenza: Il Matitone (via San Michele 2/a – Tel. 0546.664323) – La Nuova Gaudenzi (Corso Garibaldi 71/B-73/A – Tel. 0546.22506) – Sorelle Resta(Corso Mazzini 12 – Tel. 0546.21167);

Brisighella: La Pergamena (Via Maglioni 21 – Tel. 0546 81313) – Wonderland (Via Roma 25 – Tel. 393.5557762);

Lugo: Acal (via Acquacalda 58 – Tel. 0545 24325);

Voltana: Biroblù (Via Fiumazzo 544 – Tel. 0545 71799);

Ravenna: Cartoscuola Smile (Via Bonifica 28/a – Porto Fuori Tel. 366.4292218) – De.Ca.Ra. (via Bassano del Grappa 41/a – Tel. 0544 405009); La Politecnica (via Corrado Ricci 13 – Tel. 0544 32364); Mancini e Co. (via Faentina 28 – Tel. 0544 500616); Punto Ufficio (via Gradenigo 2 – Tel. 0544 423345); Salbaroli (via Gamba 16 – Tel. 0544 32032).