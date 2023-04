La torretta d’avvistamento nel parco del Loto è stata rimossa e demolita dall’Amministrazione Comunale. Una scelta “amara”, spiega l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti ma ritenuta “necessaria a fronte del fatto che i ripetuti atti vandalici impegnavano risorse della comunità per il ripristino”.

La torretta faceva parte di una coppia, la sorella era già stata rimossa perché oggetto di un incendio alcuni anni fa, e aveva una funzione di osservazione della fauna in un’area, come quella del parco del Loto che è in parte di riequilibrio ecologico. In piedi da circa una quindicina di anni si estendeva su un’area di circa quattro metri quadri e, da terra alla cima, era alta tra i 4,5 e i 5 metri.