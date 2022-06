Luoghi di una Romagna dimenticata e affascinante emergono dai racconti storici dell’autore forlivese.

Mercoledì 8 giugno il forlivese Paolo Cortesi presenta a Brisighella la sua guida “insolita” ai “Luoghi segreti da visitare in Romagna. Le vicende più oscure, gli edifici più misteriosi e i personaggi più inquietanti”, edita da Newton Compton, 2021. La presentazione si terrà presso la Galleria della Manica, in via Naldi 5, alle ore 18.00. La partecipazione è libera e senza prenotazione.

“Ritengo un grande privilegio poter esporre il mio pensiero a molta gente, ed è una grande responsabilità comunicare idee e sentimenti” è il commento dell’autore, saggista e recentemente anche romanziere con oltre 50 opere edite alle spalle. Paolo Cortesi è laureato in filosofia e, oltre all’attività editoriale, ha collaborato con Rai Storia e come consulente con le Edizioni Hachette Italia.

L’ultima opera racconta una Romagna “segreta”, quella che non rientra negli stereotipi, quella che non si immagina. Vicende oscure, edifici misteriosi e personaggi inquietanti popolano le pagine della sua guida sui luoghi segreti da visitare in Romagna, portando il lettore in un viaggio che tocca le pieghe nascoste nel territorio e località poco note che furono teatro di eventi storici.

La tradizione ci racconta una Romagna legata ai modi semplici della vita agreste, ma la realtà di questa regione è molto più variegata e sfaccettata, e certamente la sua storia non manca di pagine oscure, troppo spesso trascurate o dimenticate.