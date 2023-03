La Pietro Pezzi fa bottino pieno nello scontro diretto in Veneto e si mantiene in corsa per la salvezza. Nella gara giocata sabato nella città del Santo – era il 17° turno, quarto di ritorno – i ravennati si sono imposti 3-1 in virtù di una prestazione grintosa e tenace nei confronti dei padroni di casa, che nonostante la giovane età, per larga parte dell’incontro hanno comunque dato filo da torcere a Cerquetti e compagni.

Grazie a questi tre punti la Pietro Pezzi raggiunge quota 20 in classifica, ovvero il quart’ultimo posto in coabitazione con Spezzano e se il campionato finisse oggi si giocherebbe la permanenza nella categoria ai playout, proprio contro gli emiliani.

Cerquetti in regia con Taglioli opposto, Cardia e Tapparo ricevitori-attaccanti, Raggi e Giugni al centro, Marchini libero, sono i prescelti da Velastri e De Leonibus per iniziare il match. Match che si è giocato punto a punto nei primi tre parziali, durante i quali Ravenna è stata brava a mantenere i nervi saldi soprattutto dopo aver perso di misura il set di apertura. Anche grazie all’ingresso di Camerani gli ospiti trovano l’equilibrio e la freddezza che consente loro di essere più lucidi dei padovani nei finali del 2° e 3° periodo, per poi arrivare al 4° set che si trasforma ben presto in una formalità.

Il prossimo turno riserva alla Pietro Pezzi la partita casalinga contro Asola, attuale quarta forza del campionato; all’andata proprio contro i mantovani arrivò la prima vittoria stagionale per i ravennati che la spuntarono al 5° set.

Gara in programma sabato 4 marzo alla palestra Mattioli, inizio ore 17.

Padova – Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (26-24, 23-25, 23-25, 17-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 8, Raggi 3, Giugni 9, Taglioli 20, Tapparo 4, Cardia 16, Minniti, Camerani 10, Ciccorossi, Marchini (L1), Brunelli, Anconelli.

Serie B (girone C)– gli altri risultati

Asola-Forlì 2-3, Sommacampagna-Legnago 3-0, San Marino-San Martino in Rio 1-3, Montichiari-Mantova 0-3, Sassuolo-Rubicone 3-1, Viadana-Spezzano 3-0.

Classifica

Mantova 51; Sommacampagna 37; Forlì 35; Asola 30; Viadana 29; San Martino in Rio 27; Rubicone 26; Montichiari 25; Sassuolo 24; Spezzano e Pietro Pezzi 20; San Marino 17; Padova 10; Legnago 6.