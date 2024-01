Il derby sorride all’OraSì, anche se i Blacks lasciano sul campo tante recriminazioni. I rimpianti maggiori sono legati al primo tempo, quando la squadra non è riuscita a sfruttare il momento positivo e a conquistare un buon vantaggio, e nell’ultimo periodo, dove non c’è stata la solita reazione quando Ravenna ha preso l’inerzia del match.

Come da previsioni, il PalaCosta regala uno splendido colpo d’occhio, giusta cornice per un derby che è sempre stato agguerrito e vibrante. L’agonismo toglie spazio allo spettacolo ed infatti all’intervallo il punteggio è di 34-34 con entrambe le squadre che si contraddistinguono soprattutto per le palle perse.

Al rientro in campo, i Blacks provano a piazzare l’allungo grazie alla difesa aggressiva, ma gli sforzi non permettono di andare oltre il 41-36. L’OraSì reagisce subito trascinata dalle triple di Panzini e passa a comandare 55-49, gap che Poggi riduce nel finale con il canestro del 54-56. L’ultimo periodo inizia con i Blacks che soffrono il gioco ravennate nell’area pitturata (problema manifestatosi per tutto l’incontro) commettendo anche troppi falli. Ravenna vola sul 73-60, i Blacks ricuciono fino al 66-75 al 37’, ma la rimonta non si concretizza.

OraSì Ravenna – Blacks Faenza 79- 71 (13-13; 34-34; 56-54)

ORASI’ RAVENNA: Restelli 1, Panzini 16, Nikolic 12, Ferrari 10, Paolin, Onojaife 7, Bedetti 16, Guardigli ne, Allegri ne, Dron 10, De Gregori 7, Laghi ne. All.: Bernardi

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 16, Siberna 5, Vico 8, Naccari ne, Poggi 11, Petrucci, Aromando 5, Tomasini 13, Pastore 3. All.: Lotesoriere

Arbitri: Roberti – Luchi

NOTE.

Tiri da 2: Ravenna: 21/33, Faenza: 18/31.

Tiri da 3: Ravenna: 7/16, Faenza: 7/24.

Tiri liberi: Ravenna: 16/22, Faenza: 14/18.

Rimbalzi: Ravenna: 29, Faenza: 24.