Nel weekend scorso si sono disputati a Faenza i Campionati Regionali di Prove Multiple, manifestazione organizzata dallo staff di Atletica 85 Faenza che per l’occasione ha visto inaugurare i due nuovi impianti di salto con l’asta e la gabbia di protezione per i lanci lunghi. Al taglio del nastro hanno presenziato le massime cariche del Comune di Faenza, il Sindaco Massimo Isola, il Vicesindaco Andrea Fabbri, ex atleta bianco-azzurro, l’Assessore allo Sport Martina Laghi e Claudia Zivieri, assessore allo sport nella passata legislatura. Presenti anche il Presidente Regionale FIDAL Alberto Morini unitamente al Presidente di A85 Carlo Visani.

Passando alle gare, si è trattata di una gran bella prova organizzativa per A85 in era COVID e ancor più di una meravigliosa competizione per i numerosi atleti in gara.

Tra gli atleti che hanno brillato c’è stata Giulia Gandolfi che gara dopo gara ha vinto il titolo regionale juniores di Eptathlon con 3989 punti che le valgono anche il secondo posto assoluto. Giulia riscrive inoltre il record sociale di Eptathlon, scavalcando i due primati, entrambi di Ilaria Goni, che resistevano dal 1993.

In gara anche Aurora Bacchini che fissa il punteggio per le sue sette gare a 3431 pt, 3a allieva in regione. Da sottolineare la prestazione nel lancio del giavellotto dove ha scagliato l’attrezzo a ben 36,29m.

Per l’occasione il campo faentino ha visto gareggiare anche gli atleti master dopo un lungo periodo di stop. Tra i portacolori biancoazzurri ricordiamo Angelo Bergamini M70 nei 200m, nei 5.000m Gabriele Ruscelli M45 nei 5.000,Bruno Dashan Fadi M45, Marco Visani M40, Daniele Bassetti M45, Sergio Ruscelli M65 e Pasquale De VitaM80.

In campo femminile Paola Chendi F45 si è cimentata sia nei 1.500m in 5’50 che nei 5.000m chiusi in 21’33.

18 aprile 2021, Rubiera (RE) – Campionato regionale dei 10000m in pista

Domenica di gare in trasferta per il nostro fondista Cosimo Tagliaferri che al campionato regionale dei 10000m in pista di Rubiera corre in 33’31’.

18 aprile 2021, Cesena– Meeting Cadetti/e

Iniziata infine la stagione agonistica anche per la categoria giovanile in trasferta a Cesena dove ha gareggiato in massa la squadra faentina, traduzione dell’entusiasmo che si respira durante gli allenamenti settimanali. Tra i vari risultati riportiamo la prestazione sui 300m di Matilde Bandini 44”9 ed Emma Baldassarri45”8 ed i 5,07m di salto in lungo di Pietro Sangiorgi.