Khadimou Rassoul Ndiaye è la nuova punta centrale del Faenza Calcio.

Ventidue anni, Ndiaye è un attaccante tecnicamente completo, veloce, forte fisicamente, abile a giocare in profondità, bravo a creare spazi e favorire gli inserimenti dei compagni. Alto 1 metro e 96 cm è la classica punta centrale, a cui piace svariare sul fronte d’attacco, proponendosi come punto di riferimento per la squadra. Cerca senza esitazione la conclusione a rete sia di destro, il suo piede naturale, ma anche di sinistro e di testa, fondamentale che sfrutta per fornire assist ai compagni e in occasione dei ripiegamenti difensivi. Per tutte queste caratteristiche di gioco è stato chiamato “Il Pampa”, in ricordo di Roberto Carlos Sosa, il centravanti argentino noto con questo soprannome, protagonista in passato nella rinascita del Napoli: in 4 stagioni, dalla C alla Serie A.

Ndiaye è felice della nuova sfida sportiva che lo attende. “E’ un onore vestire la maglia di una società blasonata come il Faenza. Mi avevano cercato altre squadre, ma dopo un colloquio con il mister Nicola Cavina non ho avuto dubbi perchè ho capito di poter dare un contributo importante. Mi hanno convinto le sue idee. Penso che sia possibile fare un campionato di rilievo. Mi sento carico e non vedo l’ora di iniziare”.

Fiducia ricambiata dalla società manfreda come conferma l’allenatore Nicola Cavina “Ndiaye un calciatore di qualità, giovane, ma con alle spalle stagioni importanti in categoria. Può offrire più soluzioni in chiave offensiva. Credo sia il profilo che mancava a questa squadra a cui può dare fisicità e tecnica. La società accoglie con grande piacere un atleta che potrà dare molto”.

Nato a Forlì il 6 maggio 2002 da padre originario del Senegal e madre della Nigeria,Khadimou Rassoul Ndiaye ha la doppia cittadinanza, italiana e senegalese. Ha iniziato a giocare a calcio nella formazione “Pulcini” del Forlimpopoli per poi passare al Cesena e da qui al Forlì nelle squadre Allievi e Under 19 fino a debuttare in Prima Squadra in serie D. Poi in Eccellenza ha vestito le maglie del Cotignola e Del Duca Grama, prima di scendere in Promozione nell’ultima annata allo Spiv dove ha messo a segno 15 gol. Una stagione brillante che gli è valsa la chiamata del Faenza.

Farà coppia nella rosa del Faenza con “Bro” il connazionale senegalese Serigne Mbacke Gueyeche lo aiuterà a inserirsi in un team dove già conosce Gimelli, Gjordumi e Samorè.