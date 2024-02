Fine settimana diviso tra Modena, per i campionati regionali di marcia, e Borgaretto per il campionato italiano individuale e di società master di corsa campestre, Massa Lombarda (RA) per la seconda fase dei campionati provinciali di cross giovanili e Parma per i campionati regionali di prove multiple cadetti.

A Modena va a podio il cadetto Riccardo Camporesi, terzo, con il primato personale di 28’36”24 mentre sesto arriva Mattia Servadei in 30’24”64, personale anche per lui.

A Borgaretto (TO) benissimo le nostre Signore della Corsa che si classificano terza squadra ai Campionati Italiani Master di corsa campestre individuali e di società, in una gara di livello altissimo. Tra tutti i risultati spicca il secondo posto di Fiorenza Pierli tra le F40 e quinto posto assoluto.

A Massa Lombarda A85 partecipa con ben 64 atleti tra tutte le categorie giovanili, dagli esordienti ai cadetti. Bene Ruggero Vespignani tra i cadetti secondo nei 2km di percorso, nella stessa gara Kevin Bendandi quinto e Nicola Resta sesto. Sempre bello vedere il sorriso stampato sulla faccia dei nostri piccoli atleti, qualsiasi risultato essi portino a casa.

A Parma si difendono bene le nostre due cadette Maia Minardi e Mihaela Secrieru nel tetrathlon, che chiudono rispettivamente con 2044 e 1949 punti. Buona misura nel salto in alto per Mihaela con 1,51m, buon tempo anche nei 60hs per Maia che chiude in 11”27.

Nell’ultima rassegna stampa è stata omessa per errore la buona prestazione di Zoe Fiorentini ai campionati italiani allievi indoor di Ancona, che finisce i 60m decima dopo aver corsa una bella semifinale, ma il miglior tempo arriva in batteria con il suo primato personale di 7’80”. Bel campionato per lei.