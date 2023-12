Lunedì 11 dicembre alle 15 nella sala del consiglio comunale è in programma una seduta congiunta delle commissioni 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente, animali, transizione ecologica, riforestazione” e 3 “Assetto del territorio”, presiedute rispettivamente dai consiglieri Giacomo Ercolani, Igor Bombardi e Cinzia Valbonesi.

All’ordine del giorno l’esame dei seguenti documenti: ordine del giorno presentato da Francesca Impellizzeri (Pd) “Progettiamo le aree naturalistiche ed estendiamo le zone naturali”; mozione presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna, città forese e lidi) “Per l’acquisto ai fini della sua tutela dell’area di pregio ambientale Ortazzo – Ortazzino”; ordine del giorno presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Chiara Francesconi (gruppo misto), Marco Montanari e Francesca Impellizzeri (Pd) e Andrea Vasi (Pri) “Approfondire il caso dell’oasi Ortazzo – Ortazzino”; ordine del giorno presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “Il sindaco denunci alla magistratura le accuse infamanti sull’Ortazzo”; atto di indirizzo presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “Al fine di riqualificare come zona b, la zona c, dell’Ortazzo – Ortazzino”.

La seduta potrà essere seguita in diretta dalla pagina facebook Comune di Ravenna.