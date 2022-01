Domenica 30 gennaio Ausl Romagna aderisce al secondo Open day regionale dedicato ai giovani e giovanissimi che hanno dai 5 ai 19 anni di età, aumentando il numero delle sedi vaccinali disponibili che passano da 4 a 8.

A Ravenna la sede designata è il piano terra del Centro Medicina e prevenzione di via Fiume Montone Abbandonato 134 dalle 9 alle 19. In provincia le sedi previste sono il padiglione C dell’Ospedale di Lugo, piano terra, in viale Masi 3, dalle 9 alle 14 e il padiglione B della Fiera di Faenza in viale Risorgimento 3, dalle 9 alle 14. A Forlì l’appuntamento è al primo piano della Pediatria di Comunità in via Colombo 11, nel capoluogo, dalle 9 alle 19. A Cesena l’hub prescelto per l’open day è la Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 147 dalle 9 alle 19. Aperta alle vaccinazioni anche la Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi, in via Cesare Abba 102, a Cesenatico dalle 9 alle 14. A Rimini la sede delle vaccinazioni sarà la Pediatria di Comunità in via Coriano 38 dalle 9 alle 19. Possibile vaccinarsi anche dalle 9 alle 14 nel centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde, in via Berlinguer 3 a Riccione.

Si ricorda che per accedere non occorre la prenotazione. Il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori

E per informare, rassicurare e convincere i genitori i Pediatri Ospedalieri, di Famiglia e di Comunità dell’Ausl Romagna lanciano un appello univoco e convinto a favore della vaccinazione. Ecco il testo integrale:

“LA VACCINAZIONE PER IL COVID NELLA FASCIA DI ETA’ 5-11 ANNI NON PUO’ ESSERE RIMANDATA”, – Lo dicono i pediatri della AUSL della Romagna e lo fanno in merito a quello che si sta verificando in questi giorni sulla diffusione del virus con la variante Omicron del Coronavirus.