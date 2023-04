In occasione dell’Open Week sulla Salute della Donna promossa dal 17 al 22 aprile da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, l’Azienda USL della Romagna apre le porte degli ospedali con i Bollini Rosa promuovendo una serie di servizi, visite, esami, consulenze, colloqui gratuiti e incontri. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la cura al femminile, sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica, nonché ogni problematica di salute al femminile.

RAVENNA

ONCOLOGIA MEDICA. Mostra artistica “La cura attraverso L’arte” e visita guidata gratuita riservata. Domenica 16 aprile dalle ore 15 alle ore 18, a Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza J.F. Kennedy 12. Per partecipare occorre inviare una mail all’indirizzo: openweekromagna@gmail.com con oggetto: Open Week Mostra Artistica, specificando il proprio nominativo e n. partecipanti (eventuali accompagnatori) e la preferenza del Gruppo (Gruppo 1 – Dalle ore 15 alle ore 16; Gruppo 2 – Dalle ore 16:30 alle ore 17:30). Le prenotazioni sono attive da martedì 11 aprile a venerdì 16 aprile.

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE. Educazione Alimentare Di Gruppo Lunedì 17 aprile dalle ore 10 alle 14. L’incontro è suddiviso in due gruppi da 20 persone: Gruppo 1 dalle 10 alle 12; Gruppo 2 dalle 13 alle 14. Per partecipare inviare una e-mail all’indirizzo: dietologia.ra@auslromagna.it con oggetto: OPEN WEEK DIETOLOGIA RAVENNA e specificare a quale gruppo si desidera partecipare.

DERMATOLOGIA. Visite Gratuiti eTest Screening per le MTS. Da Lunedì 17 aprile dalle ore 15 alle 18, presso gli ambulatori di dermatologia, Piano Terra, Scala Viola, Ingresso Viale Missiroli 10 dell’Ospedale di Ravenna. Per partecipare prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

UROLOGIA. Webinar Con La Popolazione “Incontinenza urinaria e cisti ricorrenti.” Lunedì 17 e Mercoledì 19 aprile dalle ore 14 alle 16, sul canale YouTube dell’Azienda USL della Romagna.

PSICHIATRIA. Colloqui telefonici individuali Da Lunedì 17 a Venerdì 21 aprile dalle ore 11 alle 13:00 telefonando al recapito 0544/285132, riservate alle pazienti con età superiore ai 18 anni, che soffrono di depressione, reazione da stress, funzionamento dei servizi.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO. Visite Ed Esami. Ecografici Alla Tiroide. Martedì 18 aprile, dalle 9 alle 18, presso Ambulatorio n. 59, Scala Gialla, Primo Piano, Ingresso Via Missiroli 10. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

OLOGIA. Martedì 18 aprile, dalle ore 15 alle 17.20 Screening spirometrico presso l’ambulatorio n. 121, Scala Verde, Primo Piano, Ingresso Viale Missiroli 10 Ospedale di Ravenna e Sabato 22 aprile dalle 17 alle ore 18 incontro aperto, ad accesso libero, dal titolo “Le malattie respiratorie declinate al femminile, presso l’Aula Vanna Vanni del Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna”. Per prenotare l’esame di screening telefonare il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

PREVENZIONE ONCOLOGICA. Banchetto informativo sulla prevenzione oncologica (colon retto, cervice uterina e mammella). Martedì 18 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30, area accettazione del Centro Prevenzione Oncologica (CPO) di Ravenna, Viale Missiroli 10, Ospedale di Ravenna.

SENOLOGIA e PREVENZIONE ONCOLOGICA. Consulenze polispecialistiche sulle strategie di prevenzione del rischio nei tumori eredo-familiari della mammella. Giovedì 20 aprile dalle ore 14.30 alle 18.30, presso l’ambulatorio n.6 del CPO, Viale Missiroli 10, Ospedale di Ravenna. Per partecipare inviare una e-mail all’indirizzo: senologia.ra@auslromagna.it con oggetto: OPEN WEEK SENOLOGIA RAVENNA, indicando il proprio nominativo e data di nascita.

CARDIOLOGIA. Consulenza Cardiologiche Gratuite per donne con età superiore ai 30 anni. Mercoledì 19 e Giovedì 20 aprile dalle ore 14 alle ore 18, presso gli Ambulatori di Cardiologia – Scala Rossa – Primo piano – Ingresso Via Missiroli 10, Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO. VISITE OSTEOPOROSI. Mercoledì 19 e Giovedì 20 aprile dalle ore 14 alle ore 16, presso l’ambulatorio osteoporosi, Quarto Piano, Scala Rossa, Ingresso Viale Missiroli 10, Ospedale di Ravenna. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CHIRURGIA GENERALE. Visite Gratuite. Giovedì 20 aprile dalle ore 9 alle 17 presso l’ambulatorio 96, Piano Terra, Centro di Medicina e Prevenzione (CMP). Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

ENDOCRINOLOGIA E GINECOLOGIA. Incontro aperto alla popolazione. “Tiroide e… Donna,Gravidanza” Giovedì 20 aprile dalle ore 16 alle 18.30, Aula Vanna Vanni del Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna.

REUMATOLOGIA. Webinar Con La Popolazione. “Il coinvolgimento del genere femminile nelle malattie reumatiche.” Da giovedì 20 a sabato 22 aprile dalle ore 14 alle 15, sul canale YouTube dell’Azienda USL della Romagna.

CONSULTORIO FAMILIARE. Colloqui Individuali Per La Donna Nella Fase Del Climaterio Venerdì 21 aprile dalle ore 15 alle 17, presso il Consultorio familiare di Ravenna, Via Berlinguer n.11, 1° Piano. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CARDIOLOGIA. Webinar con la popolazione. “La cardiopatia ischemica nella donna: epidemiologia, fattori di rischio, modalità cliniche e strumentali di presentazione.” Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle ore 9.30, sul canale YouTube dell’Azienda USL della Romagna

NEUROLOGIA. Incontro aperto e diretta YouTube. “Donne e Malattie Neurologiche……in pillole.” Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 12.30, Aula Omero Triossi, Ingresso Viale Randi.

“WELL-Fare: Rete per le Donne.” Dal 17 al 22 aprile in ospedale banchetto informativo finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne“.

FAENZA

SENOLOGIA. Colloqui individuale “Autopalpazione al seno, primo metodo di prevenzione al tumore del seno”. Mercoledì 19 aprile dalle ore 9 alle 14, presso l’ambulatorio dell’U.O.C. Oncologia, Blocco 03, Piano Terra dell’Ospedale di Faenza. Per partecipare prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle 13, fino ad esaurimento posti.

VIOLENZA SULLA DONNA. Incontro di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza. Venerdì 21 aprile, dalle 18.30 alle 20.30, presso la Piazza della Molinella di Faenza, con professionisti sanitari del Pronto Soccorso, medici e infermieri e il coinvolgimento attivo dell’Associazione “SOS Donna”. La rappresentazione si intitola “Com’eri vestita”.

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE. Consulenze individuali. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 13 all’Ingresso monumentale, Corso Mazzini dell’Ospedale di Faenza, per la promozione di una sana e corretta alimentazione attraverso un programma di educazione alimentare.

CARDIOLOGIA. Consulenze Cardiologiche e Esami ECG. Sabato 22 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.45, Medicina Occupazionale, Blocco 04, Piano Terra, Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

DIABETOLOGIA. Colloqui individuali con il diabetologo. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Ingresso Monumentale dell’Ospedale di Faenza, Corso Mazzini.

OCULISTICA. Visite gratuite di screening per degenerazione maculare e per glaucoma. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 12.45, presso gli ambulatori di Oculistica, Blocco 05, Piano Terra dell’Ospedale degli Infermi di Faenza. È possibile prenotare, a partire da mercoledì 11 aprile a venerdì 14 aprile 2023, dalle ore 10 alle ore 13, telefonando allo 0544-287399. Gli utenti saranno selezionati in base ad una serie di criteri d’inclusione.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO. Esami Ecografici alla Tiroide. Sabato 22 aprile, dalle 9 alle 13, presso Ambulatorio n. 4, Blocco 04, Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

GINEOCOLOGIA E OSTETRICIA. Colloqui informativi. Sabato 22 aprile dalle 9 alle 13, l’ingresso museale dell’Ospedale di Faenza, l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia propone colloqui informativi sulle metodiche / tecniche non farmacologiche durante il travaglio per la gestione della gravidanza fisiologica.

“WELL-Fare: Rete per le Donne.” Giovedì 20 e Sabato 22 aprile all’Ingresso Monumentale dell’Ospedale di Faenza banchetto informativo, grazie alla collaborazione dell’Associazione SOS Donna e Artincounselling, finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne”.

LUGO

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE. Educazione Alimentare di Gruppo. Martedì 18 aprile dalle ore 10 alle ore 11 (massimo 20 persone). Per partecipare inviare una e-mail all’indirizzo: dietologia.lu@auslromagna.it con oggetto: OPEN WEEK DIETOLOGIA LUGO e specificare a quale gruppo si desidera partecipare.

PNEUMOLOGIA. Screening spirometrico e Incontro aperto alla popolazione. Martedì 18 aprile dalle ore 18 alle ore 19 presso la Sala Polivalente, Padiglione C, Piano Terra, Ospedale di Lugo incontro pubblico dal titolo “Le malattie respiratorie declinate al femminile Mercoledì 19 aprile dalle ore 15 alle ore 17 esami di screening spirometrici presso l’ambulatorio Fisiopatologia Respiratoria, Padiglione A, Piano Terzo Ospedale di Lugo. Per prenotare l’esame di screening telefonare il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CONSULTORIO FAMILIARE. Colloqui Individuali Per La Donna Nella Fase Del Climaterio. Mercoledì 19 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso il Consultorio familiare di Lugo, Viale Masi 22, Lugo, Primo Piano. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

UROLOGIA. VISITE GRATUITIE per disturbi urinari. Mercoledì 19 aprile dalle ore 15 alle ore 18, presso l’ambulatorio urologico, Padiglione A, 2° Piano, Ospedale di Lugo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

PREVENZIONE ONCOLOGICA. Colloqui individuale “Autopalpazione al seno, primo metodo di prevenzione al tumore del seno”. Mercoledì 19 aprile dalle ore 9 alle 14, presso l’ambulatorio dell’U.O.C. Oncologia, Blocco 03, Piano Terra dell’Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CARDIOLOGIA. Consulenze Cardiologiche e Esami ECG. Mercoledì 19 e Giovedì 20 aprile dalle ore 15 alle ore 17, presso ambulatorio cardiologico, Padiglione A, Piano Terra, Ospedale di Lugo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

CHIRURGIA GENERALE. Visite Gratuite. Giovedì 20 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso ambulatorio n. 5, Padiglione C, Piano Terra, Ospedale di Lugo. Visite chirurgiche e proctologiche gratuite per i seguenti disturbi: emorroidi, ragadi, pavimento pelvico, malattie anali perianali a trasmissione sessuale. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 aprile a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

DERMATOLOGIA. Visite Gratuite per problematiche di psoriasi e malattie dei capelli, con età superiore ai 18 anni. Venerdì 21 aprile dalle ore 15 alle 18, presso l’Ambulatorio dermatologico, Padiglione C, 2° piano, dell’Ospedale di Lugo. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da martedì 11 a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

“WELL-Fare: Rete per le Donne.” Dal 17 al 22 aprile in Ospedale banchetto informativo finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi “Well-Fare: Rete per le donne“.