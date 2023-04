Incidente nella mattinata di venerdì a Ghibullo, all’incrocio fra via Ravegnana e via Gambellara. Uno scontro fra due auto dalle dinamiche ancora poco chiare. Una persona è rimasta ferita, trasportato all’ospedale di Ravenna, ma fortunatamente con un codice di media gravità. Oltre ai mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti all’incrocio anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Ravenna e l’Anas. L’incidente ha causato diverse difficoltà alla viabilità. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario, la Ravegnana è stata chiusa al traffico per permettere di operare in sicurezza nel soccorrere le persone coinvolte a bordo delle due vetture e per consentire i rilievi di legge.