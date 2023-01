Circa due settimane fa, il gruppo consiliare La Pigna,Città-Forese-Lidi ha diffuso la notizia della revoca disposta dal Tribunale di Salerno del controllo giudiziario e contestualmente della sospensione del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dal TAR campano, nell’aprile 2022, nei confronti del Consorzio Research, affidatario a Ravenna dei lavori del nuovo Palazzo delle Arti e dello Sport.

Ora il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno avrebbe deciso di anticipare l’udienza di merito, fissata inizialmente per il giorno 5 aprile, al 28 febbraio prossimo.

In quell’occasione il TAR di Salerno potrebbe emettere la sentenza di conferma del provvedimento di interdittiva antimafia a carico del Consorzio Research. In questo caso i lavori del cantiere del nuovo Palazzetto si bloccheranno nuovamente.

“I nuovi elementi portati dalla Procura della Repubblica di Salerno durante la discussione presso la sezione Misure di Prevenzione del Tribunale salernitano e che stanno alla base del Decreto emanato dallo stesso Tribunale, sono estremamente precisi e gravi” commenta Veronica Verlicchi, capogruppo in consiglio comunale per La Pigna.

“Abbiamo sollecitato il Sindaco de Pascale affinché procedesse con solerzia alla rescissione del contratto d’appalto col Consorzio Research. Una sollecitazione totalmente ignorata dal sindaco, al quale abbiamo chiesto nuovamente di recedere dal contratto col Research nel mese di aprile 2022, ovvero contestualmente alla diffusione da parte nostra della notizia del provvedimento di interdittiva antimafia che aveva colpito il Resarch. Anche in questo caso nessuna reazione del Sindaco.

Nel frattempo il cantiere è rimasto fermo per lungo tempo non solo a causa dei 2 provvedimenti di interdittiva antimafia ma anche per la lentezza dei lavori da parte dell’esecutore” riassume Verlicchi che oggi ha depositato un’interpellanza in consiglio comunale al sindaco per chiedere nuovamente “di recedere senza indugio dal contratto d’appalto col Consorzio Research, qualora il Tar di Salerno confermasse il provvedimento di interdittiva antimafia”.

“E sempre al Sindaco de Pascale ho chiesto di sapere se ha pronto un piano B, definendo tempi e modalità per il futuro del cantiere del nuovo Palazzetto delle Arti e dello Sport”.