Nuove barriere antiterrorismo per il centro di Ravenna

Sono state installate nuove barriere antiterrorismo all’incrocio fra via Ponte Marino e via IV Novembre. Si tratta di due grandi fioriere in marmo rosso che avranno il compito di chiudere la strada in occasione dei grandi eventi di richiamo nel centro di Ravenna come disposto dal decreto a firma dell’allora ministro Marco Minniti dopo gli attentati terroristici in Europa nel 2017. Una piccola novità che si inserisce all’interno dei nuovi provvedimenti legati alla sicurezza del Comune di Ravenna, da tempo in dialogo anche con i Comuni limitrofi per costituire una rete contro la criminalità a livello provinciale o fra i territori delle diverse province.