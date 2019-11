Nuova strategia per ridurre i tempi di attesa nei Pronto Soccorso: investimenti in personale e strutture

Due nuovi fondi da 160-180 milioni di euro per investimenti nei servizi e nelle strutture legate alla sanità dell’Emilia-Romagna. Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini intervenuto a Faenza all’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso del locale presidio ospedaliero. I fondi rientrano all’interno della nuova strategia regionale, o se volete della nuova campagna elettorale, per potenziare l’offerta sanitaria, da una parte rinnovando i contratti in essere, dall’altra promettendo nuove assunzioni e investendo in macchinari e in nuove strutture. La sfida maggiore tuttavia sarà ridurre i tempi di attesa proprio nei vari Pronto Soccorso. Per farlo sarà necessario tuttavia anche una nuova campagna comunicativa per aiutare i cittadini a capire quale servizio può rispondere al meglio alle rispettive esigenze di salute