Adriano Galliani a Ravenna: incontro fra politica, Milan e Silvio Berlusconi

Ospite al Salone dei Mosaici, Adriano Galliani a Ravenna è arrivato nell’ambito del suo tour elettorale per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna. Lo storico amministratore delegato del Milan e collaboratore di Silvio Berlusconi, infatti, è sceso in campo in qualità di senatore di Forza Italia per trainare la campagna elettorale del centrodestra. Inevitabilmente, durante l’incontro al Salone dei Mosaici, non si è parlato solo di politica, ma in particolare di aneddoti sulla storia del Milan e sul rapporto personale in 40 anni di amicizia fra Galliani e Berlusconi