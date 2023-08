È stato bravo a giocarsi una finale nazionale il giovane atleta del Centro Sub Nuoto Club 2000 Alex Gaddoni al Campionato Italiano di Categoria di nuoto, dove anche l’altra portacolori della società di Faenza, Andrea Maltoni, non ha sfigurato.

Gaddoni (classe 2008, categoria Ragazzi) è stato chiamato a misurarsi in tre gare di due specialità, mentre Andrea Maltoni (2006, Cadette) ha sfidato la forte concorrenza nei 200 dorso: per entrambi quelli nelle piscine olimpiche del Foro Italico in Roma sono stati gli atti conclusivi di una lunga e brillante stagione sportiva.

In un’annata in cui si è migliorato costantemente, Alex Gaddoni era riuscito ad ottenere i tempi limite per partecipare alla rassegna nazionale nelle competizioni dei 200 farfalla dove ha poi conquistato e disputato una finale B, dei 200 e dei 400 misti. Martedì pomeriggio è sceso in corsia nella quarta batteria delle eliminatorie dei 400 metri misti: il nono posto con il tempo di 4’51”25 non gli ha fatto raggiungere la finale. Una nottata di riposo gli ha fatto recuperare energie e conquistare il pass per la finale B dei 200 farfalla: nella mattinata di mercoledì si è piazzato sesto in batteria in 2’11”02, poi in finale il tempo di 2’10”77 lo ha portato al nono posto. Giovedì mattina la decima piazza in batteria dei 200 misti col tempo di 2’17”99 lo ha invece tenuto lontano dalla finale.

“Considerando che si confrontava con ragazzi più grandi di lui di un anno – spiega Fabrizio Zani, allenatore della categoria “Ragazzi” del Centro Sub Nuoto -, si tratta sicuramente di un ottimo risultato. Purtroppo non è stata una stagione ideale per Gaddoni, visto un inizio molto ritardato dovuto ad un intervento chirurgico e ad un infortunio occorsogli durante gli ultimi giorni di allenamento prima dell’importante competizione conclusiva. Una forte contrattura al tendine di Achille ha fatto sì che Alex non riuscisse ad esprimersi ai livelli per cui si era preparato ed era pronto per gareggiare”. “Lo sport è fatto anche di questo, fa parte del gioco.” ha poi affermato Alex con maturità sportiva, ma con una scintilla negli occhi e lo sguardo già rivolto alla prossima stagione con tanta voglia e ancor più determinazione da mettere in vasca.

Andrea Maltoni ha portato a casa un nono posto nella quarta batteria delle eliminatorie in 2’27”89, non sufficiente per entrare nella finale dei 200 metri dorso. “Anche per lei si è trattata di una conclusione di stagione non al meglio – ha detto Marco Fregnani, allenatore delle categorie “Assoluti” (Seniores, Cadetti, Juniores) – dopo l’ottimo stato di forma mostrato due settimane fa alle finali regionali in cui è riuscita a migliorarsi praticamente ad ogni ingresso in acqua e dove è riuscita ad ottenere il pass per il Campionato Italiano. A Roma, a causa di un piccolo problema fisico nei giorni precedenti la gara e ad una condizione purtroppo calante, non è riuscita a migliorarsi, ma è scesa comunque in acqua determinata e, lottando, ha chiuso la gara con un tempo in linea con i precedenti nuotati in stagione.

Ora per tutto il gruppo dei nuotatori “Assoluti” e Ragazzi” ci sono tre settimane di meritato riposo per ricaricare le batterie in vista della nuova stagione, che partirà con la preparazione atletica lunedì 28 agosto per proseguire con il ritiro a Lido delle Nazioni dal 10 al 13 settembre per poi tornare finalmente in acqua da lunedì 18.

Intanto Nadia Cerchierini e Leopoldo Liverani stanno per affrontare la loro avventura ai 16esimi Campionati Mondiali di nuoto Master Fukuoka 2023 che si tengono tra Kumamoto e Kagoshima, sull’isola di Kyushu fino all’11 agosto. In Giappone i due faentini saranno ai blocchi di partenza nell’ultima giornata di gare.