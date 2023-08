“Invece di ringraziare il ministro Matteo Salvini per l’immediato interessamento sulla situazione della SP33, i sindaci di sinistra della Valle del Santerno perdono tempo in polemiche grottesche. Dopo il video di accusa di residenti e imprenditori sulla situazione disastrosa della strada provinciale, Salvini si è immediatamente attivato nonostante la SP33 non sia di competenza del ministero. Forse la risposta tempestiva del ministro ha disturbato gli amministratori del Pd regionali e locali, di cui è stata così messa in luce l’incapacità e la lentezza nel mettersi in moto a tutela del territorio. Il ‘caso’ della SP33 era infatti già stato segnalato in Regione da un consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti. La SP33 non è invece rientrata tra le priorità degli amministratori del Pd che, tuttavia, dovrebbero ben conoscere le condizioni disastrose delle strade provinciali che risentono degli effetti della riforma ‘Del Rio’, fra i peggiori provvedimenti voluti dal Pd varati dai Governi di sinistra, cha ha svuotato le Province di competenze. L’auspicio è che questi tre sindaci della Valle del Santerno capiscano il passo falso fatto, ne prendano atto e collaborino attivamente con il ministero per la ricostruzione, per tutelare i residenti e sostenerli nella ripresa della loro attività”.