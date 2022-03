Motociclista trovato senza vita all’alba di sabato nel lughese. L’uomo, un 62enne genovese, ma residente a Bizzuno, si è schiantato con la propria moto in prossimità di una curva in via Bastia vecchia, mentre procedeva in direzione di San Bernardino. Sulle dinamiche dell’incidente dovrà investigare la Polizia Locale della Bassa Romagna. Nessuno infatti ha assistito all’incidente. Il corpo, ormai senza vita, è stato notato da alcuni automobilisti di passaggio alle prime ore del giorno.