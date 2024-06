In occasione della cerimonia istituzionale organizzata dalla Regione Emilia-Romagna ‘Alluvione, un anno dopo. Una giornata per dire grazie’, rivolta al sistema di Protezione Civile, in programma a Faenza all’impianto sportivo PalaCattani, sabato 15 giugno, è stata adottata una ordinanza con le modifiche alla viabilità ordinaria per consentirne lo svolgimento in sicurezza.

Dalle ore 7 di mercoledì 12 alle ore 19 di martedì 18 giugno: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli nell’area di sosta di piazzale Tambini compresa tra vialetto Azzurri d’Italia (ingresso Graziola) e via Sant’Orsola. Dalle ore 7 di venerdì 14 giugno alle ore 19 di sabato 15 giugno: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta di piazzale Tambini, tra il PalaCattani e viale Assirelli e nell’area di sosta di piazzale Tambini compresa tra vialetto Atleti Azzurri d’Italia e viale Assirelli.

Sabato 15 giugno, dalle ore 8 alle 16, divieto di sosta con rimozione forzata: in via Malpighi nell’area di sosta situata tra la carreggiata principale e i civici 89 – 91 – 93; in piazzale Tambini nell’area di sosta situata tra la carreggiata principale e i civici 9/3 – 9/4 – 9/5.

Sono esenti dai divieti appena elencati i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli in servizio per la manifestazione. Sarà inoltre facoltà degli organi di Polizia Stradale prevedere modifiche o integrazioni alle disposizioni sopraelencate.