Importante riconoscimento del giovane compositore Damiano Ferretti, allievo della classe di Composizione del maestro Mauro Montalbetti al Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna, il quale ha ottenuto una menzione d’onore al concorso organizzato nel corrente anno accademico dalla Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna.

La composizione, dal titolo “Weltende” (“Fine del mondo”) per soprano e pianoforte è realizzata su un testo della poetessa tedesca Else Lasker-Schüler (1869-1945), tratto dalla raccolta “Der siebente Tag” (1905).

La competizione, avviata dal Dipartimento per l’uguaglianza e la diversità dell’Università austriaca con l’intento di valorizzare donne compositrici le cui opere sono ancora ingiustamente escluse dal repertorio standard dei concerti e degli ordini di studio, muoveva dalla scelta di una rosa di cinque poemi di cinque artiste austriache del XX secolo.

Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante, in quanto elargito da un’istituzione e da una città così significative per la musica, che segna per Ferretti un traguardo importante nel suo percorso di studente.

Già laureato al triennio accademico di pianoforte, Damiano frequenta il trennio di composizione nel Conservatorio ravennate e la laurea magistrale in musicologia all’Università di Bologna.