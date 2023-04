Oltre 200 persone la sera del 27 aprile si sono ritrovate in Piazza Marconi a Bagnara di Romagna per accogliere Stefano Bonaccini, giunto in città per l’incontro pubblico organizzato dalla Lista Civica “UniAMO Bagnara” per Magda Tampieri Sindaca.

Era un po’ di tempo che non si vedeva la piazza di Bagnara gremita di gente per una iniziativa politica.

Dopo una breve presentazione dei dieci candidati consiglieri sono stati introdotti dagli stessi alcuni punti, fondanti e prioritari, del programma della “UniAMO Bagnara”: la creazione di un centro di aggregazione autogestito dai giovani e frequentato anche dagli anziani; una sistemazione e possibile implementazione degli impianti sportivi; il sostegno alle attività produttive locali; lo sviluppo del turismo sul territorio puntando anche su ciclovie e bike sharing; la valorizzazione del tessuto sociale ed il sostegno alle associazioni locali; la condivisione e le politiche partecipative per coinvolgere i cittadini nelle decisioni dell’amministrazione.

Approfondendo sul tema giovani la lista “UniAMO Bagnara” afferma che: “per noi i giovani non sono uno slogan, ma una risorsa. Crediamo che la ricchezza di una comunità passi inevitabilmente dall’incrocio intergenerazionale, nel quale riconoscere la preziosità e la quota di verità che sta in tutti, anche nell’opinione di un bambino. Sappiamo che a volte è più facile tenerli in panchina, aspettando di ritenerli “pronti” in un domani indefinito, ma così ci perderemmo la bellezza che già oggi sono, impoverendo tutta la società. Noi ci crediamo davvero e lo stiamo dimostrando nei fatti più che nelle parole.”

Su questi presupposti è poi intervenuto Stefano Bonaccini il quale, dopo una disamina sulla situazione politica nazionale ed internazionale, si è soffermato sui vari aspetti programmatici. Ha sottolineato come la Regione Emilia-Romagna abbia investito risorse, aumentandole nel tempo, al fine di aiutare le fasce più disagiate della società ed al fine di aiutare i paesi più piccoli, come Bagnara, a rimanere al passo con la veloce modernizzazione, strutturandosi di conseguenza e salvaguardandone, comunque, le tipicità e le caratteristiche social-culturali.

Bonaccini poi, facendo riferimento alla prossima apertura del nuovo casello autostradale in località Castelnuovo, ha anche rimarcato positivamente il punto del programma in cui la lista “UniAMO Bagnara” sottolinea l’importanza dell’aprirsi alle realtà che la circondano: l’Unione dei Comuni e i livelli superiori, fino alla Regione. Questa è la chiave di successo per un progetto politico dedicato ad un piccolo comune: avere una visione ampia oltre i confini cittadini per creare le giuste connessioni.

Dopo l’intervento ha preso la parola la candidata Sindaco Magda Tampieri che, ringraziandolo per la partecipazione e per il suo sostegno alla lista “UniAMO Bagnara”, ha voluto rimarcare come le sue parole, una volta di più, ci hanno fatto capire quanto Bagnara possa essere centrale nello sviluppo della Romagna e che, con una visione e progetti ben fatti, sfruttando le tante competenze ed esperienze che ci sono all’interno della lista, anche il nostro piccolo borgo possa crescere infrastrutturandosi ma cercando di recuperare uno spirito di partecipazione fattiva dei cittadini alla vita del paese.

Al termine della serata è stato annunciato il prossimo evento del 5 maggio, che si terrà alle 20:30 presso la Giorgiolina, dove Magda Tampieri si confronterà con le quattro donne sindache dei comuni della Provincia di Ravenna: Federica Malavolti di Riolo Terme, Valentina Palli di Russi, Eleonora Proni di Bagnacavallo e Paola Pula di Conselice.