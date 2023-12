Meno parcheggi in centro. Area Liberale: “Mancata la programmazione”

Non si placa il dibattito attorno ai posti auto in centro persi per lasciare spazio alla pista di pattinaggio ai piedi del Palazzo del Podestà e alla giostra in corso Saffi. Considerando i posti auto persi per i lavori propedeutici al ponte bailey, sono un’ottantina gli stalli blu in meno a servizio del centro storico, dei residenti e di chi si reca in centro per incombenze varie. Il capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani, dal suo profilo Facebook, ha consigliato provocatoriamente all’amministrazione comunale di spostare la prossima volta la pista in Piazza del Popolo. In realtà il consigliere critica l’amministrazione dal punto di vista della programmazione.