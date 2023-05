Il centro sociale Le Rose di Ravenna, in via Sant’Alberto 73, alle ore 16.00 di domenica 14 Maggio, ospita l’evento “Maz Fiurì” (Maggio Fiorito), un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica corale e della tradizione romagnola.

“Maz Fiurì” vedrà come protagonisti i Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna, diretti dal maestro Matteo Unich e la corale polifonica DaltroCanto di Firenze, diretta dalla maestro Keren Davidovitch. I Canterini Romagnoli, gruppo corale noto in tutta la Romagna, sono celebri per la loro capacità di combinare l’emozione della musica popolare con la precisione della performance corale. DaltroCanto, è una corale polifonica fiorentina di grande prestigio, che fonde armoniosamente tradizione e innovazione, esprimendo un repertorio che va dal classico al contemporaneo.

Al termine del concerto seguirà la suggestiva lotteria dei fiori. Un omaggio floreale sarà offerto a tutte le signore intervenute, in onore della ricorrenza del mese fiorito.

L’ingresso è a offerta libera. “Maz Fiurì” rappresenta un’occasione unica per trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica e delle tradizioni popolari, in un’atmosfera calda e accogliente.